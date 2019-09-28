وزير دّاخلية المؤقتة يصدر تعليمات بشأن إعداد ميزانية الوزارة للعام 2020

العنوان_بنغازي أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته لإدارة الشؤون المالية بالوزارة، للعمل على إعداد ميزانية الوزارة للعام 2020م. وطالب معاليه إدارة الشؤون المالية تضمين الزيادة المقررة على المرتبات وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة.

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