لأول مرة.. جامعة مصراتة تمنح شهادة الدكتوراه في اللغة العربية

قام وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل بتدشين برنامج الدراسات العليا لمنح شهادة الدكتوراه في اللغة العربية بجامعة مصراته لتكون جامعة مصراته هي الجامعة الاولى في المنطقة التي تبدأ في منح هذه الشهادة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن ذلك جاء خلال زيارة عبد الجليل لجامعة مصراته حيث شارك في احتفالية الجامعة بعيد تأسيسها الخامس والثلاثين كما قام بافتتاح مبنى الدراسات العليا في كلية الآداب بالجامعة وكذلك وضع حجر الأساس للمكتبة المركزية للجامعة.

والتقى عبد الجليل بالعديد من الأكاديميين ورؤساء الجامعات المجاورة ووكلاء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس من جامعات مصراته والمرقب وسرت وتحدث فيه مع لفيف من الأكاديميين عن التحديات التي تواجه الدولة الليبية للنهوض بقطاع التعليم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا