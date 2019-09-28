أمن منفذ امساعد تقرر مُخالفة الشاحنات ذات الحمولة الزائدة

العنوان_امساعد

قرر مدير أمن منفذ امساعد البري العقيد عبدالباسط العريبي، اليوم السبت، البدء في مخالفة الشاحنات ذات الحمولة الزائدة مع ضرورة دفع غرامة ماليا بحال وجود حمولة زائده.

ووفق مكتب الإعلام بالمنفذ الحدودي، تأتي تعليمات العريبي للحد من حوادث الطرقات التي تسببها الشاحنات نتيجة الحمولة الزائدة وللحفاظ على أرواح المواطنين على الطرقات.

وفي السابق، أعلنت مديرية أمن منفذ امساعد عن شروعها في تطبيق قرار وزراة الداخلية بالحكومة المؤقتة والقاضي بفرض الجباية على الأفراد والشاحنات المصرية.

ولاتوجد معلومات مؤكدة حول تطبيق قرار الجباية، بينما أكد العريبي معاقبة كل من يخالف التعليمات الخاصة بالحمولة الزائدة منذ صدور القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية