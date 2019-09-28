مدير أمن شحات يشيد بجهود رجال الأمن في تأمين المدينة

شحات 28 سبتمبر 2019 (وال)- أشاد مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، بجهود رجال الأمن في تأمين مدينة شحات.

هذا وجاء ذلك – خلال حفل تكريم أقامته المديرية، بمناسبة تكريم عدد من الضباط بالمديرية، لتفانيهم في عملهم.

ونوه عميد دكتور محمد فرج لجهود رجال الأمن، ومنتسبي جميع الجهات الأمنية بالبلدية، ضباطًا وأفرادًا في فرض الأمن، والتي أسهمت في تحقيق أعلى مستوى أمني، ومنع أي اختراقات أمنية في المدينة.

وطالب عميد دكتور محمد فرج كافة ضباط وضباط صف وأفراد، ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لترسيخ دولة القانون، داعيًا أن يمن الله على ليبيا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة. (وال- شحات) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال