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وفد من قبائل المنطقة الشرقية يزور مدينة ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدى وفد رفيع المستوى من قبائل المنطقة الشرقية يتقدّمه الشيخ بالعيد الشيخي، ووفد من قبيلة المقارحة برئاسة الشيخ على بن جابر مساء الجمعة، بزيارة لمدينة ترهونة، لتقديم واجب العزاء في شهداء القوات المسلحة.
وكان في استقبال الوفد ، مشايخ وأعيان مدينة ترهونة، على رأسهم الشيخ صالح فاندي رئيس مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة ،وقد تمّ بالمناسبة مناقشة عديد الموضوعات التي تهم المواطن الليبي، خصوصًا هذه المرحلة التي تعتبر المرحلة الهامة في بناء ليبيا، على أسس مؤسساتي يضمن حقوق وكرامة المواطن في كافة ربوع ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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