قرر المجلس السيادي في السودان إغلاق حدوده مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، بسبب مخاوف أمنية.

واتخذ المجلس السيادي هذا القرار، خلال اجتماع عقده في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور مع حكومة الولاية.

وقال المجلس في بيان، إن “المجلس السيادي وفي اجتماع مع حكومة جنوب دارفور، أمر بإغلاق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، لتهديدها أمن واقتصاد البلاد”. وفقًا لوكالة فرانس برس

The post الخرطوم تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا وأفريقيا الوسطى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية