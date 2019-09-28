وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة مصراتة بعيد تأسيسها الخامس والثلاثين

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، في احتفالية جامعة مصراتة، بعيد تأسيسها الخامس والثلاثين.

ووفق بيان لوزارة التعليم أثنى عبد الجليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الجامعة للرفع من مستوى الأداء داخلها، ودورها في تخريج عشرات الآلاف من الكوادر الفاعلة في كل مدن ليبيا، الذين يشتغلون الآن في شتى المجالات داخل الدولة.

وعلى هامش الزيارة دشن وزير التعليم برنامج الدراسات العليا لمنح شهادة الدكتوراه في اللغة العربية لتكون جامعة مصراتة هي الجامعة الأولى في كامل المنطقة، التي تبدأ في منح هذه الشهادة.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه الخطوة في مجمل كلمته، التي تأتي في إطار تشجيع الوزارة لبرامج الدراسات العليا في الداخل.

كما افتتح عبد الجليل مبنى الدراسات العليا في كلية الآداب بالجامعة، وكذلك وضع حجر الأساس للمكتبة المركزية.

وتخلل الزيارة لقاء عبد الجليل عديد الأكاديميين، ورؤساء الجامعات المجاورة ووكلاء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، من جامعات مصراتة والمرقب وسرت، إذ دار حديث بينهم عن التحديات التي تواجه الدولة الليبية للنهوض بالقطاع التعليمي والأكاديمي.

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