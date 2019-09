أعلنت الكتيبة 82 مشاة قصف أهداف لميليشيات المدعو أسامة الجويلي بالعزيزية

وأضافت الكتيبة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” انه جرى أيضا استهداف موقع بقاعدة القرضابية الجوية بسرت

وكانت الكتيبة 82 مشاة التابعة للجيش أعلنت إصابة المليشياوي سيف النعاس من الزنتان أحد أذرع المدعو أسامة الجويلي طيران القوات المسلحة العربية الليبية يستهدف موقعاً بقاعدة القرضابية الجوية في سرت

