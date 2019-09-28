اخبار ليبيا الان

بومريز يطّلع على الصيانات العاجلة بمدارس البيضاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، مع مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة للوزارة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، السبت، وضع الصيانات التشغيلية العاجلة لعدد من المدارس في بلدية البيضاء.

وعرض ممثلون عن المجلس البلدي عددا المدارس التي تحتاج لمعالجات عاجلة من حيث الأولوية، كما قام مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بعرض عدد المدارس التي قامت الوزارة بصيانتها، وتقديم كامل الخدمات لها.

وأضاف أن هناك عددا من المدارس التي بدأ بصيانتها جهاز تنمية وتطوير المدن التابع لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن هذه المدارس لا يحق للمصلحة أن تتداخل معه في نفس المشاريع وفق شروط التعاقد المتعارف عليها، غير أن الوزارة عن طريق المصلحة لن تدخر جهداً لكي تفتح هذه المدارس أبوابها للطلاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك