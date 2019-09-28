بومريز يطّلع على الصيانات العاجلة بمدارس البيضاء

بحث وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، مع مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة للوزارة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، السبت، وضع الصيانات التشغيلية العاجلة لعدد من المدارس في بلدية البيضاء.

وعرض ممثلون عن المجلس البلدي عددا المدارس التي تحتاج لمعالجات عاجلة من حيث الأولوية، كما قام مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بعرض عدد المدارس التي قامت الوزارة بصيانتها، وتقديم كامل الخدمات لها.

وأضاف أن هناك عددا من المدارس التي بدأ بصيانتها جهاز تنمية وتطوير المدن التابع لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن هذه المدارس لا يحق للمصلحة أن تتداخل معه في نفس المشاريع وفق شروط التعاقد المتعارف عليها، غير أن الوزارة عن طريق المصلحة لن تدخر جهداً لكي تفتح هذه المدارس أبوابها للطلاب.

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