أبو الغيط: المجتمع الدولي يسعى لحل أزمة ليبيا

أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال لقاء تلفزيوني لقناة “العربية” الإخبارية من نيويورك، أن المجتمع الدولي سيسعى لإقناع كل الأطراف الليبية بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشار أبو الغيط إلى ضرورة البدء بعملية سياسية جادة تستهدف توفير التوافق على الشكل القادم لهذه الدولة التي يهددها الضياع، حسب وصفه، مؤكدا أن المجتمع الدولي راغب في التدخل لحل الأزمة الراهنة في ليبيا.

ووجه أبو الغيط انتقادات للتدخل الدولي الذي حصل في ليبيا إبان ثورة فبراير عام 2011، محملا إياه مسؤولية الأزمات التي تعيشها البلاد حاليا.

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