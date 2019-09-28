وفد من قبائل الشرق والمقارحة تقوم بزيارة ترهونة

العنوان_ترهونة

قام وفد رفيع المستوى من قبائل المنطقة الشرقية برئاسة الشيخ بالعيد الشيخي، ووفد من قبيلة المقارحة برئاسة الشيخ على بن جابر مساء الجمعة، بزيارة لمدينة ترهونة، لتقديم واجب العزاء في شهداء القوات المسلحة.

هذا وكان في استقبال الوفد، مشايخ وأعيان مدينة ترهونة، على رأسهم الشيخ صالح فاندي رئيس مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة.

وقدّم وفد رفيع المستوى من المنطقة الشرقية ومن قبائل المقارحة، واجب العزاء في شهداء القوات المسلحة، ومناقشة عديد الموضوعات التي تهم المواطن الليبي، خصوصًا هذه المرحلة التي تعتبر المرحلة الهامة في بناء ليبيا، على أسس مؤسساتي يضمن حقوق وكرامة المواطن في كافة ربوع ليبيا.

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