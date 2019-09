قام عثمان عبد الجليل، وزير التعليم بحكومة الوفاق، اليوم السبت بزيارة لجامعة مصراته حيث شارك في احتفالية الجامعة بعيد تأسيسها الخامس والثلاثين

وأثنى في كلمته على الجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الجامعة للرفع من مستوى الآداء داخل الجامعة ودور هذه الجامعة في تخريج عشرات الآلاف من الكوادر الفاعلة من كل مدن ليبيا والذين يشتغلون الآن في شتى المجالات داخل الدولة. على هامش الزيارة قام الوزير بتدشين برنامج الدراسات العليا لمنح شهادة الدكتوراه في اللغة العربية لتكون جامعة مصراته هي الجامعة الاولى في كامل المنطقة التي تبدأ في منح هذه الشهادة.

وأشاد الوزير إلى أهمية هذه الخطوة في مجمل كلمته والتي تأتي في إطار تشجيع الوزارة لبرامج الدراسات العليا في الداخل. كما قام الوزير بافتتاح مبنى الدراسات العليا في كلية الآداب بالجامعة وكذلك وضع حجر الأساس للمكتبة المركزية للجامعة.

The post وزير تعليم الوفاق يزور جامعة مصراته لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية