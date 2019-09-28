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جهاز الإسعاف والطوارئ بترهونة ودوره في مساندة القوات المسلحة في حرب تحرير طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ترهونة 28 سبتمبر 2019 (وال)- يواصل العاملين في جهاز الإسعاف والطوارئ ببلدية ترهونة، عمله الإنساني وواجبه الوطني في مساندة وحدات القوات المسلحة في كافة محاور القتال لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والإجرامية.

وأكد العاملين في جهاز الإسعاف والطوارئ ببلدية ترهونة أن معنويات وجاهزية سائقي سيارات الإسعاف التامة، لنقل الجرحى والشهداء من أفراد القوات المسلحة العربية الليبية إلى المستشفيات الميدانية، أو مستشفى ترهونة التعليمي.

وأوضح العاملين في جهاز الإسعاف والطوارئ أن دورهم يُعد بارزًا وأنه لا يقل عن دور الجندي أو القائد في الساحات المعارك، لتطهير البلاد من المليشيات الإرهابية والإجرامية.

ونوهت كافة فعاليات بلدية ترهونة، لجهود جهاز الإسعاف والطوارئ، والدور البارز والمهم لسائقي  سيارات الإسعاف والطوارئ، على ما يقدمونه من واجب وطني في ساحات القتال. (وال- ترهونة) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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