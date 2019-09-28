“الكهرباء”: زيادة إمدادات الطاقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، التي دخلت الشبكة بقدرة إنتاجية بلغت 100 ميغاوات، بعد انتهاء أعمال الصيانة فيها.

وأفادت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، بأن أعمال الصيانة على الوحدة الثانية استغرقت 40 يوماً بمجهودات فنيي ومهندسي محطة جنوب طرابلس، وأن إعادة تشغيلها سيساهم في زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية.

ولفتت إلى أن أعمال الاختبارات التشغيلية للوحدة أشرف عليها مساعد مدير عام الإنتاج المهندس خير الله الحضيري، ومدير إدارة الوقاية ومدير إدارة المحطة الغازية جنوب طرابلس.

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