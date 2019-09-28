أمن منفذ امساعد يتخذ هذا القرار ضدّ الشاحنات المخالفة

قرر مدير أمن منفذ امساعد البري العقيد عبدالباسط العريبي، اليوم السبت، البدء في مخالفة الشاحنات ذات الحمولة الزائدة مع ضرورة دفع غرامة ماليا بحال وجود حمولة زائده.

وقال مكتب الإعلام بالمنفذ الحدودي، تأتي تعليمات العريبي للحد من حوادث الطرقات التي تسببها الشاحنات نتيجة الحمولة الزائدة وللحفاظ على أرواح المواطنين على الطرقات.

و كانت مديرية أمن منفذ امساعد أعلنت سابق عن شروعها في تطبيق قرار وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة والقاضي بمعاقبة كل من يخالف التعليمات الخاصة بالحمولة الزائدة منذ صدور القرار.

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