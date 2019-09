أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري وصول 50 حافلة نقل مدرسية، ضمن 1587 سيارة وصلت إلى الميناء عبر سفينة نقل السيارات «كوسو شنغهاي».

وأوضح الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، عبر حساب الميناء على موقع «فيسبوك»، أن السفينة وصلت إلى الرصيف رقم ثلاثة بالميناء الرئيسي، مقبلة من ميناء إنتشون بدولة كوريا الجنوبية، مبينا أن الحافلات المدرسية وصلت لصالح مصرف التجارة والتنمية وشركة «واصل».

The post ميناء بنغازي يعلن وصول 50 حافلة مدرسية كورية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية