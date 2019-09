الوفاق تدفع 1.5 دولار لتشويه صورة الجيش في الخارج

مارس المحامي برادلي جريستمان، الذي يعمل بالعلاقات الحكومية والاتصالات في شركة “جوثام”، ضغوطًا على الرئيس دونالد ترامب، في نيويورك، بمشاركة جماعة ضغط أخرى بشركة شاي فرانكلين، من أجل تكوين لوبي نيابة عن حكومة الوفاق المعترف، لإعداد تقارير حول “انتهاك حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد المدنيين الليبيين” من خلال الجيش.

وأوضحت صحيفة politico الأمريكية، في تقرير لها، أن قيمة العقد بين حكومة الوفاق وجماعة الضغط الأمريكية، تبلغ 1.5 مليون دولار لمدة عام واحد، مع مبلغ إضافي قدره 150 ألف دولار لـ”نفقات متنوعة”، ويجب دفع نصف الرسوم مقدما.

