الحرس البلدي المرج يواصل حملاته التفتيشية داخل المدينة

العنوان خاص_المرج

في تصريح خاص للعنوان قال رئيس جهاز الحرس البلدي فرع المرج العميد عياد ابوبكر النحيلي إنه وبناءً على شكاوي واردة إلى مركز الحرس البلدي المرج حول وجود محل لبيع العصائر الطبيعية لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية تم فور الابلاغ خروج دوريات الحرس البلدي المرج إلى المحل المعروف باسم جنة فواكه المرج وتم ضبط العمالة داخل المحل وتبين بأنهم يقومون بعصر الفواكه في غسالة لغسل الملابس.

وأضاف النحيلي انه تم قفل المحل على الفور وحجز المتهمين لمدة 48 ساعة إلى حين عرضهم على النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين .

وأكد رئيس الفرع أن رجال الحرس البلدي المرج سيضربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن ولن يتوانى الجهاز عن تنفيذ الاجراءات الرادعة للمخالفين.

وفي سياق اخر تم خروج دوريات الحرس البلدي المكلفة عن طريق مدير فرع جهاز الحرس البلدي المرج العميد عياد بوبكر النحيلي للمرور على رياشات الدواجن وتم ضبط رياشة دواجن غير مطابقة للمواصفات الصحية وتم تحويل صاحب الرياشة إلى وحدة التحقيق وتم حجزه على ذمة التحقيق إلى حين إحالته إلى النيابة العامة وقفل الرياشة لحين انتهاء التحقيق.

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