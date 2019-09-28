ردًا على ماذكره العرادي .. امغيب :  توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا دليل على قرب حسم المعركة

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن مطالبات تنظيم الإخوان الإرهابي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، دليلا على شعورهم بقرب حسم المعركة لصالح قوات الجيش.

ورأى امغيب، بحسب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حكومة الوفاق وتنظيم الإخوان شعروا بالخسائر الفادحة التي وقعت في صفوف قواتهم، خاصة بعد استهداف سلاح الجو التابع لقوات الجيش وبشكل دقيق مواقع كتيبة النواصي الإرهابية داخل طرابلس.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الإخوان تحت سيطرة حالة من الرعب أفقدتهم حتى القدرة على التفكير قبل المطالبة بمثل هذا التدخل التركي المباشر الذي لن يحدث على الأرض أمام أنظار العالم والأمم المتحدة والذي لن يقبل به أحد من كل أبناء الشعب الليبي الأبي إن حدث.

يشار إلى أن الممول والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية عبدالرازق العرادي دعا أمس الجمعة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فايز السراج، إلى توقيع اتفاقية دفاع مع الجمهورية التركية تحت “ضوء الشمس وبالفم المليان” للدفاع عن العاصمة، على حد تعبيره.

وفي “نداء عاجل” طالب العرادي في تدوينة على “فيسبوك” السراج بمغادرة نيويورك والسفر لأنقرة لتوقيع الاتفاقية، بدعوى حماية المدنيين، بعد قصف الجيش لموقع تابع لـ “القوة الثامنة” المعروفة بـ “النواصي” التي تعتبر أكبر المجموعات المسلحة المدعومة من قبل حكومة الوفاق والتي يقودها متشددين إسلاميين موالين للحركات الجهادية وبعضهم مطلوب لدى الإنتربول.

وكتب العرادي، يقول: ” غادر نيويورك إلى أنقرة ووقع اتفاقية دفاع مع الجمهورية التركية تحت ضوء الشمس وبالفم المليان للدفاع عن العاصمة. مواطنيك يقصفون في وضح النهار من قبل دولة الإمارات. لا حجة لك بعد اليوم. صدر في حماية المدنيين عدة قرارات من مجلس الأمن. إما أن تكون قادرًا على حماية هؤلاء المدنيين وإما أن تطلب يد المساعدة من الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في الوقوف إلى جانب هذا الشعب وحكومته الشرعية”.

وفي تدوينة أخرى، كتب العرادي، يقول: “تركيا تنتظر توفر الإرادة السياسية لدعم الشرعية بشكل أكبر. موقف فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والجمهورية التركية كان واضحًا في دعم الشرعية في ليبيا والاستعداد للتعاون بشكل أكبر إذا توفرت الإرادة الليبية ‎في شكل اتفاقيات مشتركة على كل الأصعدة. هذا ما أكده السيد الرئيس أردوغان والوفد المرافق له، أمام قادة الجالية المسلمة في أمريكا حينما تطرقوا للحديث حول ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24