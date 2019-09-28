«التجاري طبرق» يسلم أكثر من 5500 بطاقة خاصة بأرباب الأسر

سلم المصرف التجاري الوطني طبرق أكثر من 5500 بطاقة «تيتانيوم» خاصة بأرباب الأسر لعام 2019، بعد أن أعلن المركزي في طرابلس عن بداية منحة أرباب الأسر لعام 2019 في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي.

وقال المسماري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء الأحد إنه «منذ بداية العمل على منحة أرباب الأسر لهذا العام قمنا بشحن أكثر من 4000 بطاقة تيتانيوم وتسليم أكثر من 5500 بطاقة على أرباب الأسر داخل مدينة طبرق وما جاورها».

وأضاف أن «المصرف التجاري بطبرق يعتبر من أكبر المصارف العاملة بالمنطقة الشرقية يواجه متاعب كثيرة، منها كثرة الحسابات الخاصة بالزبائن والتي وصل عددها إلى 30 ألف حساب ومنها قرابة 10 آلاف حساب خاص بأرباب الأسر».

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ولفت المسماري إلى أنه «قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل سوف ننجز كافة المعاملات ونتمنى فقط من المواطنين تقدير عمل الموظفين وعدم التعدي عليهم وسبهم لأننا بصدق نعمل حتى ساعات متأخرة من الليل من أجل رضى وراحة الزبائن».

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وبدأ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في 20 أغسطس الماضي صرف منحة أرباب الأسر للعام 2019 للمواطنين.

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