مسئولو شركة البريقة يـتفقدون سير عمل توزيع الوقود

قـام مـدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئـيس لـجنة مـعالجة أزمـة الـوقود العـميد “محمد فتح الله” الـيوم الـسبت بجولة تفقدية لمـيناء طـرابلس الـبحري رفـقة عـدد مـن الـمسئولين والمختصين بـالـشركة.

وتفقد فتح الله سـير الـعمليات التشغيلية من ضخ للوقود وعمليات إمداد شركات التوزيع من خلال الناقلة الليبية “أنور ليبيا” التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري والتي متوقع مغادرتها الرصيف بعد إفراغ حمولتها لتتراكي مكانهاالناقلة الليبية “أنور النصر” المحملة بقرابة ال(34,000,000) مليون لتر من وقود البنزين والتي تنتظر دورها للدخول و التفريغ

واسـتمع فتح الله أثناء الجولة لـشروح من الـمختصين والمشرفين حيث أوضح المختصين بأن جميع الأمور التشغيلية وعمليات تنفيذ طلبيات شركات التوزيع تسير بشكل اعتيادي.

