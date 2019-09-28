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معيتيق يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية تداعيات العدوان على طرابلس والهجرة غير الشرعية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، تطورات الوضع في البلاد، وملف الهجرة غير الشرعية.

معيتيق قال –  في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – أمس الجمعة، إن الاجتماع تناول تداعيات العدوان على طرابلس، واستمرار التعاون بين البلدين.

كما تناول الاجتماع ضرورة دعم البلديات التي تعاني من تدفق المهاجرين عليها ومراكز الإيواء التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، ألتقى الخميس نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، وتباحثا حول ليبيا، وأشار دي مايو، إلى أنه سجل تقاربًا قويًا حول موضوعي المهاجرين وليبيا.

وأوضحت الخارجية الإيطالية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أنه تم التأكيد خلال اجتماعهما بنيويورك، مجددًا على نية العمل معا في الأشهر المقبلة، موضحًا أن من بين الأولويات بالنسبة لأوروبا امتلاك سياسة مشتركة خاصة بقضية الهجرة، تقوم على مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن بين الدول الأعضاء وتتجاوز معايير دبلن القديمة.

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  • لايعتقد الليبييون والمجتمع المدني بمحاولة استعادة أمجاد روما التي دمرت بسبب الحرائق والبراكين بمجرد إستخدام ذريعة المهاجرين عبر البحر وكذل محاولة بيع الاثار الليبية أو إستخدام الاموال الليبية لهذا السبب المفتعل ….!!!!

    في حالة إستطاعة السلطات تنظيف البحر من الهجرات الغير شرعي وإستخدام الحل الدوبلوماسي بالطيران المدني لجميع الناس ومن يحمل أوراق تبوثية صالحة-

    مجرد غرق المهاجرين وموتهم في البحر المتوسط وتهريب السلاح يعتبر جريمة في حد ذاتها ويعاقب عليها القانون الدولي … ويجب أن يوضع هذا الكلام قيد الاعتباار .في الشأن الليبي للساحل .

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