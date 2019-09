ناقش وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لحل الأزمات.

