قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، علام الفلاح إن “الأوروبيين يخشون من تطور الأوضاع في ليبيا بشكل أكبر ويخشون من وجود دولة على ضفاف البحر المتوسط يتواجد بها تنظيمات داعش والقاعدة وجماعات إرهابية أخرى”.

ولفت إلى أن “الليبيين يعولون على التدخل الأوروبي المساعد وليس المهيمن”، مبينا أن “الاتحاد الأفريقي وقف صامتا أمام قصف الناتو عام 2011 ولم يستطع التدخل بشكل مباشر فلا يعتبر طرفا قويا في الأزمة الليبية”.

The post محلل سياسي: الاتحاد الإفريقي غير مؤثر في الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية