المشري : كلمة السراج بالأمم المتحدة عبرت عن الثورة والثوار ومدنية الدولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أثنى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، على الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، قائلا: “ما تضمنته كان مأمولا ومتوقعا”.

وقال المشري، – في تصريحات صحفية – إن كلمة السراج عبرت عما أراد المجلس الاستشاري إرساله للعالم، مضيفا أنها عبرت أيضا عن الثورة والثوار، وعن مدنية الدولة ورفض التدخل الخارجي السلبي الذي أثر على المشهد السياسي.

وكان السراج اتهم، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مصر والإمارات وفرنسا، بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم خليفة حفتر، مضيفا أن ما شجع “مجرم الحرب على العدوان على العاصمة طرابلس”، هو ما تحصل عليه من دعم عسكري ومالي من بعض الدول على مدى سنوات، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن الدولي بحظر التسلح.

واستكمل متهما الدول بدعم حفتر، مبرزا العثور على صواريخ جافلين، التابعة لفرنسا بعد استعادة مدينة غريان مركز قيادة عمليات الجيش، كما أوضح أن مصر تصر على التدخل في شؤون البلاد وتعطي الليبيين دروسا في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات، مستنكرا هذه التصرفات، الداعمة لحفتر، والمساندة للمنقلبين على الحكومة الشرعية، والذي يعتبر خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، على حد تعبيره.

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