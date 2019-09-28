النويري يدعو النواب إلى اجتماع لاستكمال ما جاء في بيان القاهرة

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، السبت، إلى اجتماع خلال أكتوبر المقبل، من أجل استكمال ما جاء في بيان القاهرة، وتقديم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، بالتشاور مع النخب والأحزاب والقوى السياسية الوطنية، وفقا للثوابت الوطنية والإعلان الدستوري وتعديلاته، بحسب قوله



النويري، وخلال بيان تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه، أكد أن الأزمة الليبية أخذت مناح دولية تنهي سيادة الليبيين على بلادهم وقدرتهم على صنع الحل، وتجعل الوطن ومستقبله وثرواته رهينة التقلبات والتسويات السياسية الدولية، وفقا لما جاء في البيان.



وأشار البيان إلى أن “الدعوة جاءت بناء على تواصل ومشاورات مع النخب الوطنية وبعض الأطراف المعنية بالأزمة، وحرصا على أن يكون الليبيين وحدهم من يقرر حلا لأزمتهم عبر ممثليهم لا أن تفرض عليهم حلول من الخارج، وحرصا على المسار الديمقراطي”

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