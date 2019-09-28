الساعدي: القسَم عمدًا بأن “حفتر” على حق لا كفارة فيه سوى التوبة أو الغمس في جهنم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، إن حلف اليمين عمدًا بأن خليفة حفتر على حق، يعد يمين غموس، لا كفارة فيه سوى عفو الله سبحانه وتعالى، أو التوبة، أو الغمس في جهنم.

الساعدي أوضح – في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة”، عبر فضائية التناصح التابعة للجماعة الليبية المقاتلة – أن صاحب اليمين العمد، هو من يعرف أن حفتر على باطل، وعلى ظلم، وأقسم عامدًا كاذبًا أنه على حق.

وأضاف الساعدي، أن يمين الغموس من كبائر الذنوب، لا كفارة فيه سوى العذاب في جهنم أو التوبة، مُبينًا أنه إذا كان صاحب اليمين لا يعلم بظلم حفتر، فهو معذور بجهله ولا كفارة عليه، لأن هذا يمين لغو، أي أنه كان يغلب على ظنه أنه على حق.

ولفت إلى أنه لا تجوز الصلاة خلف المداخلة، إذا كانوا يتكلمون بعد الصلاة بتأييد الباطل، لافتًا إلى أنه في صلاة الجمعة، من الأفضل عدم حضور الخطبة، والاكتفاء بالصلاة خلفهم فقط، لاسيما أنه بذلك يكون الشخض أدى الفريضة ولم يشارك في سماع المنكر.

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