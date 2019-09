الحويج يوقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الأوربية لحل النزاعات

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج بأعمال المؤتمر الدولي حول الوساطة وحل النزاعات بمدينة برشلونة بحضور وزيرة العدل ببرشلونة ومشاركة مميزة لنخب من القضاة والمحامين من أوروبا وامريكيا اللاتينية ومنظمة سيماخور الدولية

وأوضح الحويج في كلمة ألقاها أمام المشاركين بالمؤتمر بأن معركتنا الحقيقية في ليبيا مع الارهاب والإرهابيين والخارجين عن القانون وليست مع الشعب الليبي وأننا مع المصالحة الشاملة التي لا تقوم على المغالبة والإقصاء وان اخر معركة لعودة ليبيا لمحيطها المتوسطي دولة يسودها القانون والمواطنة هي عملية تحرير طرابلس لكي تمارس ليبيا دورها في الفضاء المتوسطي والدولي دون إرهاب وبلا مشاكل الهجرة وبدون فوضى السلاح وان السلاح سيعود الى الثكنات وستنتهي لغة البندقية الى غير رجعة وستكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية تعددية …ليبيا العفو والمصالحة والتسامح والعيش المشترك.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الأوربية لحل النزاعات والمنظمة الدولية سيماخور لحل النزاعات وليبيا.

