“معرض ليبيا الزراعي”.. فرصة ثمينة لتسويق التمور

يشكل “معرض ليبيا الزراعي” المقام على أرض المعارض في تمنهنت التابعة لسبها، فرصة كبيرة لعرض الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه وأصنافه وتوفير التحصينات ونشر التوعية بأهمية العناية بالمنتوجات الزراعية.

وشهدت أروقة المعرض إقبالا جماهيريا واسعا، حيث ضمت منتجات زراعية كالتمور والزيتون ومشتقاتها من رب التمر وزيت الزيتون، كما احتوى المعرض على المستلزمات الزراعية والبذور المحسنة.

ووجد أصحاب مزارع النخيل في المعرض فرصة ثمينة لهم لتسويق منتجاتهم حيث هيمنت على الجزء الأكبر من المعرض ومن المعروف أن غالبية سكان منطقة الجفرة يهتمون بشجرة النخيل ويولونها مكانة خاصة وكان للتحصينات والمبيدات نصيب من المعرض، حيث احتلت أماكن بارزة وصاحبها شرح وتوجيه من قبل المهتمين والمختصين، وبذلك يكون المعرض قد جسد التكامل في معناه ورسالته التوعوية للمواطنين وأصحاب المهنة من المزارعين والفلاحين ولاقى المعرض استحسان الزائرين من المواطنين والمزارعين في المنطقة.

مبادرة من شأنها تعزيز الوعي الزراعي ودعم المنتجات غير البترولية لتنويع مصادر الدخل في البلد التي تعتمد في مواردها المالية على صادرات نفطية مهددة بعوامل إيقاف الإنتاج المتكرر وتهديدات الاستغناء عن البترول بعد الاعتماد على الطاقات البديلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية