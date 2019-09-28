هكذا احتفلت غدامس باليوم العالمي للسياحة

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة وتحت شعار (السياحة والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع)، أقيمت بفندق دار غدامس احتفالية بالمناسبة بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر مالك، والوفد المرافق له من شخصيات رسمية بالدولة ورؤساء وإدارات المكاتب السياحية ولفيف من الحضور.

وقدمت بالاحتفالية العديد من الكلمات الرسمية التي أكدت أهمية السياحة ودورها الفعال في تنمية الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتخللت الاحتفالية تقديم مجموعة من العروض الوثائقية التي توضح الإحصاءات وأبرز المعالم السياحية والتي يزخر بها الوطن ومكامن القوة والتحديات والتي تواجهها.

وكرّمت الهيئة العامة للسياحة المهندس البخاري سالم حودة بمنحه وسام الشرف والريادة تقديرا لدوره البارز والفعال طيلة مسيرته الحافلة بالعديد من الإنجازات بمجال السياحة التي أرست قواعد ودعائم النشاط السياحي على أرض الوطن وخارجه.

وتأتي هذه الاحتفالية بهذه المناسبة تمهيدا لنزع مدينة غدامس السياحية من قائمة المواقع الأثرية الخمسة المهددة بالحظر من منظمة الثقافة العالمية (اليونسكو).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية