قوة حماية سرت: البنيان المرصوص قضت على داعش في بنغازي ودرنة

قال آمر ما تعرف بـ “قوة حماية سرت” النعاس عبد الله، إن “قوة حماية وتأمين سرت نابعة من البنيان المرصوص”، مضيفا، أن البنيان المرصوص هي التي قضت على تنظيم “داعش” الإرهابي في سرت وبنغازي ودرنة.



وفي تصريح تليفزيوني، السبت، رصدته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أكد النعاس عبد الله تواصلهم بشكل دائم مع قيادة القوة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”



وأبدى النعاس افتخاره بكلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متابعا: “هذه الكلمة غاظتهم”

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