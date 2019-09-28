السراج: لا يوجد في ليبيا جيش سواء في الشرق أو الغرب..وانتصارنا مسألة وقت

وصف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، علاقات حكومة الوفاق مع كافة أعضاء المجتمع الدولي بـ “المتوازنة والجيدة”



وخلال لقاء تليفزيوني مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال رئيس المجلس الرئاسي، إن الهجوم على طرابلس دمر العملية السياسية، ودمر حلما لم ير النور بالنسبة لليبيين.



وتابع: “قواتنا تقوم بعمل جيد، فلقد ردت على الهجوم، وانتصارنا مسألة وقت لا أكثر، ولا يستطيع حفتر حتى أن يحلم بدخول طرابلس”



وأضاف السراج، أنه تم العثور على متعلقات لمقاتلين مرتزقة روس يتبعون شركات خاصة، وأكد أن التعاون بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة غير مسبوق، مشيرا إلى التعاون والتنسيق بينهما في الغارات الجوية التي تنفذها “أفريكوم” في جنوب ليبيا.

وأكمل: “يستطيع المتطرفون العثور على العديد من مسارات الهجرة غير الشرعية، هناك العديد من النشاطات غير القانونية التي يستطيع المتطرفون والمهربون القيام بها، بسبب وجود هذه الحدود المفتوحة”



واستطرد قائلا: “إن استمرار هذا الانقسام يخلق فرصة للفصائل المتطرفة التي تقاتل، نحن نقاتلها للتخلص منها وهي المجموعات المسلحة التي كانت تتحكم بالدولة، فلا يمكن لبلد أن يعيش مع كل هذه الفصائل العسكرية”



وتابع: “الحقيقة المؤلمة هي أنه لا يوجد جيش في ليبيا، لا في شرقها ولا في غربها، نحاول إعادة بناء الجيش، ونؤمن بأن حليفا مثل الولايات المتحدة يمكن أن يساعدنا في بناء مؤسسة الجيش، للمساعدة في حفظ الاستقرار في ليبيا”



وفي الشأن الاقتصادي، قال السراج: “نتباحث مع الولايات المتحدة حول استثمارات محتملة في قطاعات الطاقة والغاز، عندما بدأنا في طرابلس كان إنتاج النفط 150 ألف برميل يوميا، الآن وصل إنتاجنا إلى 2 مليون برميل يوميا”



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