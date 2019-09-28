المؤتمر الوطني لعودة الملكية ينتقد “غسان سلامة”

وجه “المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا” انتقادات للبمعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة إزاء ما وصفه منشور للمؤتمر بتجاهل متعمد لقرار الأمم المتحدة بإستقلال ليبيا رقم 289 الصادر في 21 نوفمبر 1949، والذي تضمن أن ” يؤسس الليبييون جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور للبلاد وكان هذا شرطاً لوجوب قيام دولة ليبيا المستقلة” – حسب ماجاء في منشور المؤتمر على صفحته الرسمية .

وجدد المؤتمر دعوته لـ “سلامة” لـ “القيام بدوره القانوني تجاه الشعب الليبي لاستئناف حياته الدستورية في ظل دولته المستقلة وإلى احترام الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور الاستقلال والدفع نحو وحدة الوطن وأمنه” .

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