النويري يدعو أعضاء مجلس النواب لـ “ القاهرة 2 “

ليبيا – أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مساء السبت بياناً بشأن تهديد وخطر عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد .

وفي البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه ، أشار النويري لتطور الأحداث السياسية بخصوص الأزمة الليبية ، وأخذها مناحي دولية قال أنها تنهي سيادة الليبين علي بلادهم وقدرتهم على صنع الحل بشتى اختلافاتهم ، وتجعلها ومستقبلها وثرواتها رهينة التقلبات والتسويات السياسية الدولية القائمة على مصالحهم .

وقال النويري أن التطورات الدولية لا تراعي المصلحة الوطنية مع حرص جهات خارجية لم يسمها على تدويل أزمات ليبيا واستمرارها دون حلول معتبراً أن هذا هو التهديد الأكبر الذي يشكل خطراً على البلاد .

وأضاف : ” بناءً على الكثير من التواصل والتشاور مع النخب الوطنية وبعض الأطراف المعنية بالأزمة ، وحرصاً على أن يكون الليبيين وحدهم من يقرر حلاً لأزمتهم عبر ممثليهم ،لا أن تفرض عليهم حلول من الخارج تزيد الأمر تعقيدا ” .

وتابع : ” وحرصاً على المسار الديمقراطي الذي يمثله مجلس النواب وسيادة الدولة الليبية وكرامة شعبها والفرصة الأخيرة لقيام دولة المؤسسات و القانون ” .

وبناءً على ما تقدم ، دعا النويري أعضاء مجلس النواب مجدداً للقيام بمهامهم وواجباتهم ومواجهة كل التهديدات التي تعصف بالبلاد .

وأكد النويري للنواب أن ذلك يتأتى بضرورة الاجتماع لاستكمال ما جاء في بيان اجتماع القاهرة السابق وتقديم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية بالتشاور مع النخب والأحزاب والقوي السياسية الوطنية .

وختم نائب أول رئيس مجلس النواب أن ذلك يجب أن يتم وفق الثوابت الوطنية والإعلان الدستوري وتعديلاته ، على أن يتم هذا الاجتماع خلال شهر أكتوبر القادم ، متعهداً ببذل كافة الجهود لانجاز ذلك والإعلان عنه بوقت قريب.

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