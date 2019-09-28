السعيدي: السراج سلم سبها للإرهابيين بدعم تركي

رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن الضربات الجوية التي نفذتها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، مؤخرا، قد أشاحت النقاب عن حقيقة قوات الوفاق في سبها ومدن الجنوب، قائلا: “هم خليط بين المرتزقة والإرهابيين، وهو الأمر الذي ينسحب كذلك على مدينة مرزق المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية”



وقال السعيدي، في تصريحات لـ “العين الإخبارية”، السبت، إن الغطاء السياسي والقانوني الذي وفرته حكومة الوفاق للإرهابيين والمرتزقة بتسميتهم “قوة حماية الجنوب” يشجعهم على التمدد وتهديد أمن الجنوب.

وأضاف السعيدي، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سلم أمر المدينة للإرهابيين، وبدعم من تركيا بالمال والعتاد، مشيراً إلى أن أطراف مدينة سبها كانت مجرد محطة لعبور الجماعات الإرهابية ولم يكن ممكنا التمركز فيها.

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