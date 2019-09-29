“ميكائيل” يمزج المسرحي بالسينمائي على ركح شحات

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شهدت خشبة مسرح الصداقة في مدينة شحات العرض الأول لمسرحية “ذات مساء” للمسرحي والكاتب عبد العزيز الزني ومن إخراج حسن ميكائيل وبطلولة الممثل رمضان العريبي وشاركه التمثيل مجموعة من الوجوه المسرحية الجديدة.

وخاض المخرج حسن ميكائيل عبر هذه المسرحية -من فن المينو دراما “مسرح الفرد”- تجربة المزج ما بين العرض المسرحي والفن السينمائي.

حضر العرض الأول لمسرحية “ذات مساء” جمهور من أهل شحات ومن المهتمين بالحركة المسرحية من فنانين ومثقفين وضيوف من الوسط الفني حضروا من بنغازي ومدن أخرى.

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