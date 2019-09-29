باشاغا: سبب هجوم حفتر على طرابلس تدخل الميليشيات في أمور الدولة

أوضح وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن سبب هجوم الجيش الليبي على طرابلس هو تدخل المجموعات المسلحة والميليشيات في أمور الدولة وفشل حكومة الوفاق في كبح جماحها، واصفا إياها بـ “المافيات”



وفي لقاء تليفزيوني عبر قناة “ليبيا الأحرار” تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال باشاغا: “واحدة من أسباب هجوم حفتر على طرابلس أن المجموعات المسلحة والميليشيات -وأنا أسميها المافيات- لم تترك الحكومة لكي تقيم دولة”



وتابع: “حكومة الوفاق لم تستطع أن تقدم صورة الدولة الحقيقية، هذا الوضع غير مسموح به الآن لأنه كلفنا حرب”



وأكمل: “لهذا بعض دول العالم تخلت عن حكومة الوفاق، لأنها فشلت في كبح جماح هؤلاء المجرمين الذين يحملون السلاح ويتدخلون في أمور الدولة”

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