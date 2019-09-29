باشاغا: صلاح بادي ليس متطرفا ولن يكن..والعقوبات الدولية لموقفه السياسي

نفى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وجود عناصر إرهابية أو متطرفة منخرطة في القتال في صفوف قوات حكومة الوفاق.



وفي لقاء تليفزيوني عبر قناة “ليبيا الأحرار” تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال باشاغا: “إن وزارة الداخلية أصدرت العديد من التعليمات لمكوناتها بالقبض على العناصر الإرهابية المطلوبة للجهات القضائية، وأهابت بجميع أفرادها باليقظة والتنبه لأي اختراق أمني”



وأكمل: “قمنا بنشر عناصر لنا بالقرب من خطوط القتال وأعطيناهم الأوامر في حالة الاشتباه في وجود أي شخص، يعتقد أو تتوفر معلومات أنه مطلوب لمكتب النائب العام أو الجهات القضائية الليبية، بالقبض عليه، وبالفعل تم القبض على بعض العناصر”، لافتا إلى أن التعاون الأمني بين حكومة الوفاق وبعض الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا لم ينقطع.



وأرجع وزير داخلية الوفاق سبب ترديد هذا الكلام إلى رغبة جهات إعلامية، تم إغوائها بالمال من بعض الدول الداعمة لحفتر، في تشويه صورة جيش حكومة الوفاق والقوات المساندة.



واستطرد باشاغا قائلا: “صلاح بادي مفروض عليه عقوبات دولية بسبب موقفه السياسي وليس لأي سبب آخر، الآن يجري تشويه صلاح بادي وكأنه إرهابي”، متابعا:”صلاح بادي ليس متطرفا ولن يكن متطرفا”

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