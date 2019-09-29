السعيدي: السراج سلم الجنوب للإرهابيين بدعم من تركيا بالمال والعتاد

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إن الغطاء السياسي والقانوني الذي وفرته حكومة الوفاق للإرهابيين والمرتزقة، بتسميتهم قوة حماية الجنوب، يشجعهم على التمدد وتهديد أمن الجنوب.

وأضاف السعيدي في تصريح للعين الإخبارية، أن السراج سلم أمر مدن الجنوب للإرهابيين، وبدعم من تركيا بالمال والعتاد، مشيرا إلى أن أطراف مدينة سبها كانت مجرد محطة لعبور الجماعات الإرهابية .

وأكد أن الضربات الجوية التي نفذتها أفريكوم، أشاحت النقاب عن حقيقة قوات السراج في الجنوب، قائلا إنهم خليط بين المرتزقة والإرهابيين، وهو الأمر الذي ينسحب على مدينة مرزق المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية، حسب وصفه.

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