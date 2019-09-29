تأكيد مصري روسي على دعم الجهود الأممية بليبيا

حضر الملف الليبي خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، حيث تناولا أهمية دعم الجهود الأممية في البلاد لإنهاء أزمتها المستمر منذ أعوام، والتي زادت تعقيداتها مؤخراً.

وتطرق شكري ولافروف خلال اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جملة من الملفات الإقليمية التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً أكبر بين موسكو والقاهرة، وفقاً لما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ.

وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع روسيا بأكثر من مجال، أبرزها الاقتصادي والسياحي، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث: “حرص وزير الخارجية على تقديم شرح لنظيره الروسي حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، ومعرباً عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد”.

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