الاجتماع الوزاري بنيويورك يطالب باستئناف العملية السياسية تمهيدا للانتخابات

شدد البيان الختامي للاجتماع الوزاري بشأن ليبيا، المنعقد الخميس في نيويورك، على تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفق إطار سياسي يستند إلى مبادئ باريس وباليرمو وأبو ظبي، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

المجتمعون طالبوا حسب البيان الختامي الصادر اليوم بعقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف، والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع.

هذا وأعرب المجتمعون عن إدانتهم لاستغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة، معبرين عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في البلاد، مؤكدين دعمهم لهدنة ستؤدي إلى وقف إطلاق النار.

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