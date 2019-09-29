الغرفة الأمينة سبها: الارهابيين يحاولون التسلل إلى داخل المدينة بدعم من حكومة الوفاق

ليبيا – كشفت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها عن رصد تسلل بعض الإرهابيين لأحياء مدينة سبها لتهدد أمن الجنوب بدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها علي الطرشاني قال في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد إن الإرهابيين يتمركزون في مناطق الشركة الهندية والحجارة والناصرية التي ضربتها القوات الجوية للأفريكوم الأول من أمس.

وأوضح أن الغرفة رصدت الإرهابيين منذ فترة قبل ضربة القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” وأنه عند مقارنة الجثث التي تركتها المجموعات الإرهابية عقب الضربة الجوية مع المعلومات الواردة تبين أنهم هم فعلاً الإرهابيون المُبلغ عنهم منذ فترة.

وأشار الطرشاني إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة نفذت دوريات في الأماكن المشتبه بها،لتوقيف الفارين من التنظيمات الإرهابية،مشدداً على أن الغرفة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن مدينة سبها واستقرارها.

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