“الوطني لعودة الملكية” ينتقد “غسان سلامة”

وجه “المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا” انتقادات للمبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة إزاء ما وصفه منشور للمؤتمر بتجاهل متعمد لقرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا رقم 289 الصادر في 21 نوفمبر 1949م.

وأضاف المؤتمر في منشور انتقاده، أن قرار الأمم المتحدة آنذاك تضمن أن ” يؤسس الليبيون جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور للبلاد وكان هذا شرطاً لوجوب قيام دولة ليبيا المستقلة” – حسب ما جاء في منشور المؤتمر على صفحته الرسمية .

وجدد المؤتمر دعوته لـ “سلامة” لـ “القيام بدوره القانوني تجاه الشعب الليبي لاستئناف حياته الدستورية في ظل دولته المستقلة وإلى احترام الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور الاستقلال والدفع نحو وحدة الوطن وأمنه” .

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