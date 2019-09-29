التكبالي: إخوان ليبيا يعيشون آخر فصول مؤامرتهم

صرّح عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، بأن ارتفاع “الأصوات الإخوانية” التابعة لحكومة الوفاق والمنادية بالتدخل التركي، تعتبر أكبر دليل على أن تركيا هي الملاذ الأخير لهم.

وأكد امغيب خلال حديثه لصحيفة “الاتحاد” أن استماتة هذه الجماعة على توقيع اتفاقيات عسكرية مع تركيا تُشير إلى أنها بدأت تشعر فعلياً بالخطر وقرب حسم المعركة لصالح الجيش الوطني، مُبيناً أن تحقق ذلك يعني تورّط الحكومة التركية بتهمة التدخل في سيادة ليبيا، وإحراجها أمام المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن استغاثة جماعة الإخوان في ليبيا بالجانب التركي هي انعكاس للفصول الأخيرة من المؤامرة الكبرى لإسقاط ليبيا في أحضان العثمانيين، حسب وصفه.

وحول رؤيته للطريقة التي ستتعامل بها تركيا مع هذه المطالب، قال التكبالي إن أنقرة لن تأخذها على محمل الجد لعلمها المُسبق بموقف الشعب الليبي من تدخلها في البلاد.

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