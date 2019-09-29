اختتام دورة الإسعافات الأولية بمشاركة 30 متدرباً في أجدابيا

اختتمت بمقر فرع الهلال الأحمر أجدابيا، الدورة التدريبية للإسعافات الأولية بمشاركة عدد 30 متدرب من جنسي الذكور والإناث تحت شعار ” مسعف في كل مكان”.

المدرب الدولي – سعيد حمد الزوي – من فرع الهلال الأحمر أجدابيا، قال أن الهدف من اقامة مثل هذه الدورة هو نشر أساسيات الإسعافات الأولية والمبادئ السبعة للهلال الأحمر داخل أوساط المجتمع بمدينة اجدابيا.

وأضاف – الزوي – في تصريح لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، إن الدورة استمرت لمدة 3 أيام متواصلة لكل مجموعة، وقد احتوت على جانبين نظري وعملي، كانت محاورها حول (كيفية فحص المصاب، حالات النزيف والجروح والحروق، اصابات الرأس والعمود الفقري، الانسداد المفاجئ لممر الهواء، الإنعاش القلبي، توقف القلب والتنفس، انخفاض وارتفاع السكر والضغط).

وتابع – الزوي – بأنه في ختام الدورة أجريت مناورات تدريبية محاكاة لكيفية إسعاف المصابين، طبق فيها المتدربين حصيلة ما تلقوه في هذه الدورة. كما تحصل المتدربون على شهادة إتمام دورة إسعافات أولية، معتمدة من فرع الهلال الأحمر بأجدابيا.

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