السعيدي: الحرب في طرابلس فرضت على الجيش

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي أن القيادة العامة للجيش تصرح دائما بأنها ليست مع الحرب والقتال لكن الحرب فرضت عليها وعلى الشعب الليبي.

وأضاف السعيدي وفي تصريح صحفي، “القيادة العامة شاركت في عدة اجتماعات دولية سابقة لحل الأزمة الليبية وهي ترحب الآن باجتماع برلين ونيويورك”.

وشدد السعيدي، على أن إنهاء الجماعات المسلحة والقضاء عليها ضرورة حتمية لأن هذه الجماعات لا تريد إقامة دولة وقد استولت على السلطة والسلاح والقرار السياسي في طرابلس.

وأشار السعيدي، إلى أن العمل السياسي يحتاج لأمن دائم ومستمر وتوفير المناخ الملائم كي يستطيع الشعب الليبي التعبير عن اختياراته الحقيقية في أي انتخابات مقبلة.

