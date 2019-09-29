معاون رئيس مصلحة الجوازات يستعرض إشكالية عدم فتح المنظومة بجوازات بنغازي الخميس

أخبار ليبيا24

استعرض معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميـد حمـدي عمـر العبيـدي خلال اجتماع موسعا ما حدث الخميس بجوازات بنغازي 602 من عدم فتح المنظومة.

وأكـد العبيدي على بضـرورة استقبـال وتصـوير جميـع الحـالات التي سبـق إدراجهـا في كشـف فـرع جـوازات بنغـازي (602).

وشدد معاون رئيس المصلحة على ضرورة أن يتـم ذلك قبـل نهـاية هـذا الأسبـوع مـع ضـرورة إخطـار الحـالات بالتـواصل معهـم هاتفيـاً وعبـر الصفحـة الرسميـة للمصلحـة.

وأشار العبيدي إلى أنه سـوف يتـم استقبـال الحـالات في قسـم جـوازات الصحـة في مركـز بنغـازي الطبـي 1200.

وكانت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي، أعلنت الخميس عن فتح منظومة التصوير للحالات الحرجة من مرضى الأورام “أطفال وكبار”، والقلب والكلى.

وبحسب المكتب الإعلامي في المصلحة، فإنه كان من المفترض فتح المنظومة صباحًا، إلا أن الظروف حالت دون تحقيق ذلك؛ لأسباب خارجة عن إرادتها، وجرى تنظيم العمل وفقا لقوائم أعدت من قبل المستشفيات مدرج فيها اسم المريض واسم المرافق.

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