نظم الأسر النازحة من مرزق والمقيمة حالياً في مناطق متفرقة من بلدية تراغن وقفة احتجاجية للتنديد بالأوضاع التي وصلت إليها المدينة ومواطنوها.

وأصدرت الأسر في ختام وقفتها بياناً طالبت من خلاله القيادة العامة للجيش القيام بواجباتها نحو الجنوب من حماية للحدود وأراوح أهالي مرزق ومدينتهم ووضع حد للجرائم التي ترتكب في المدينة ومحاكمة المتورطين في أحداث مرزق من ليبيين وغير الليبيين.

ورفع المحتجون من أطفال ونساء من أهل مرزق لافتات تبين حجم المأساة ولافتة توثق اسم 12 مواطناً لا يزالوا في عداد المفقودين، إضافةً للافتات أخرى بأسماء من فارقوا الحياة قتلاً بعد الاعتداء على أهل مرزق .

وطالب المحتجون في بيانهم بمحاسبة الأجهزة الأمنية المتورطة في العدوان على مرزق كما طالبوا الحكومة المؤقتة بالإيفاء بالتزاماتها نحو المدن المحررة من سيطرة كاملة للجيش وتوفير سبل الحياة الكريمة لأهلها في مناطق النزوح ومطالبة بعثة الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي مرزق ومدينتهم من إزهاق للأرواح وتدمير وحرق للممتلكات .

كما طالب البيان أيضاً بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين لدى العصابات الإجرامية وكشف مصلحة الأحوال المدنية عن الوثائق والأرقام الوطنية المزورة الصادرة عنها لإثبات هوية أهالي مرزق الحقيقيين.

وأعرب المحتجون، عن استغرابهم من سيطرة عصابات تابعة لحكومة الوفاق من غير الليبيين على المدينة وطرد أهلها منها – حسب ما جاء في البيان .

The post في تراغن.. نازحو مرزق يحتجون ويعلنون مطالبهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية