النويري يطالب النواب بالاجتماع لوضع خارطة طريق لحل الأزمة في أكتوبر القادم

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أعضاء المجلس، بالقيام بمهامهم وواجباتهم، ومواجهة كل التهديدات التي تعصف بالوطن.

وقال النويري، في بيان، بشأن تهديد وخطر عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد، “إن ذلك يجب أن يكون من خلال اجتماع الأعضاء لاستكمال ما جاء في بيان اجتماع القاهرة، وتقديم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية بالتشاور مع النخب والأحزاب والقوى السياسية الوطنية، ووفق الثوابت الوطنية، والإعلان الدستوري وتعديلاته”

ودعا النويري، لضرورة أن يتم الاجتماع للنواب خلال شهر أكتوبر القادم

