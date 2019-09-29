أبو الغيط: توجد فرص حقيقية لمؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية شاركت في الاجتماع الذي عُقد منذ أيام في برلين بشأن ليبيا، موضحًا أنه توجد فرص حقيقية واقعية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية.

وتابع في مُقابلة له، عبر فضائية العربية، أن المجتمع الدولي يشعر بأنه هناك حاجة إلى تدخل دولي في ليبيا، ولكن ليس مثل تدخل عامي 2011م، و 2012م، لأن هذه التدخلات هي التي تسببت في بدء هذه المأساة، لافتًا إلى أن التدخل هذه المرة هدفه إقناع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار، والبدء في عملية سياسية جادة تستهدف التوافق على الشكل القادم لليبيا المُهددة بالضياع – حسب قوله.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أن دخول الأطراف الدولية، والأمم المتحدة والجامعة العربية، في مؤتمر دولي حول ليبيا، ربما يُعطي فرصة في حركة مستقبلية قد تستغرق وقتًا طويلاً.

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